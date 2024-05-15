СМИ: Эрдоган провел экстренное совещание в связи с угрозой переворота

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел вечером 14 мая экстренное заседание с главой турецких спецслужб Ибрагимом Калыном и министром юстиции Йылмазом Тунчем. Согласно газете Sabah, они обсуждали сведения о готовящемся в Турции перевороте.

Были проведены обыски в домах трех сотрудников полиции, которые подозреваются в связях с преступной группировкой, замешанной в подготовке переворота. Как ожидается, 15 мая глава государства выступит с важным заявлением.

Напомним, что в 2016 году В Турции была предпринята попытка военного переворота. Его подавление привел к массовым чисткам в армии, полиции, судебной системе и в СМИ. В общей сложности было арестовано около 40000 человек.

Эрдоган использовал подавление путча как предлог для установления режима личной власти, подавления гражданского общества и независимых СМИ.