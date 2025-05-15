Иран проведет переговоры по ядерной тематике с "европейской тройкой"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что 16 мая в Стамбуле состоятся переговоры по ядерной тематике с участием Ирана и "европейской тройки": Германии, Франции и Великобритании.

По словам министра иностранных дел Аббаса Арагчи, переговоры пройдут на уровне заместителей министра. Германия, Франция и Великобритания подписали в 2015 году венский договор об иранской ядерной программе.

Напомним: на днях США и Иран провели четвертый раунд переговоров по ядерной программе режима аятолл. Стороны оценили переговоры как продуктивные, несмотря на то, что Иран продолжает настаивать на своем праве обогащать уран.