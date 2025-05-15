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Ближний Восток

Иран проведет переговоры по ядерной тематике с "европейской тройкой"

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 15 мая 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 09:20
Иран проведет переговоры по ядерной тематике с "европейской тройкой"
Фото: пресс-служба МИД Ирана

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что 16 мая в Стамбуле состоятся переговоры по ядерной тематике с участием Ирана и "европейской тройки": Германии, Франции и Великобритании.

По словам министра иностранных дел Аббаса Арагчи, переговоры пройдут на уровне заместителей министра. Германия, Франция и Великобритания подписали в 2015 году венский договор об иранской ядерной программе.

Напомним: на днях США и Иран провели четвертый раунд переговоров по ядерной программе режима аятолл. Стороны оценили переговоры как продуктивные, несмотря на то, что Иран продолжает настаивать на своем праве обогащать уран.

Ближний Восток
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