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Ближний Восток

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 15 мая 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 09:27
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP

Утром 15 мая в стамбульском аэропорту именит Ататюрка приземлился самолет, доставивший на переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта российскую делегацию во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

В делегацию входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин.

Согласно сообщениям СМИ, переговоры пройдут в дворце Долмабахче, резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Время их начала пока не называется. Неясно также, кто возглавит украинскую делегацию.

Напомним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать в Стамбуле российского президента Владимира Путина. Однако тот направил на переговоры делегацию достаточно низкого ранга.

Ближний Восток
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