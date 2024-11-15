ISGAP: Иран и Катар "спонсировали" иск против Израиля, поданный ЮАР в Международный суд в Гааге
время публикации: 15 ноября 2024 г., 20:36 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 21:02
В отчете, опубликованном американо-израильским Институтом исследований глобального антисемитизма и политики (ISGAP), содержатся сведения, указывающие на финансовое и политическое участие Ирана и Катара в иске, поданном ЮАР в Международный суд в Гааге.
Напомним, в иске утверждается, что Израиль "виновен в геноциде в отношении палестинского народа в секторе Газы".
В частности, по данным ISGAP, правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК), находившаяся на грани банкротства, получила огромное пожертвование от обеих стран через несколько дней после подачи иска против Израиля в декабре 2023 года.
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