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Ближний Восток

ISGAP: Иран и Катар "спонсировали" иск против Израиля, поданный ЮАР в Международный суд в Гааге

время публикации: 15 ноября 2024 г., 20:36 | последнее обновление: 15 ноября 2024 г., 21:02
ISGAP: Иран и Катар "спонсировали" иск против Израиля, поданный ЮАР в Международный суд в Гааге
AP Photo/Peter Dejong

В отчете, опубликованном американо-израильским Институтом исследований глобального антисемитизма и политики (ISGAP), содержатся сведения, указывающие на финансовое и политическое участие Ирана и Катара в иске, поданном ЮАР в Международный суд в Гааге.

Напомним, в иске утверждается, что Израиль "виновен в геноциде в отношении палестинского народа в секторе Газы".

В частности, по данным ISGAP, правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК), находившаяся на грани банкротства, получила огромное пожертвование от обеих стран через несколько дней после подачи иска против Израиля в декабре 2023 года.

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