Чили присоединилось к иску ЮАР в Международном суде ООН

Республика Чили обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой о присоединении к иску, поданному ЮАР против Израиля.

Чили обвиняет Израиль в "геноциде по отношению к населению Газы" и просит МУС "принять меры для "защиты от серьезного нарушения прав палестинского народа".

Ранее чилийский президент Габриэль Борич заявлил, что "Чили поддержит дело, возбужденное ЮАР против Израиля в Международном суде в Гааге в рамках Конвенции ООН о геноциде" и назвал действия израильских военных против мирных жителей в секторе Газы "несоразмерными".