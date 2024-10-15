Допрос боевика "Хизбаллы": "После ликвидации Насраллы все сбежали, боялись ЦАХАЛа"

Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись допроса боевика шиитской террористической организации "Хизбалла" Вадаха Камаля Юнеса, который был захвачен в шахте туннеля подземной инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана во время боевых действий.

Террорист сдался израильским военнослужащим и был арестован, он был допрошен на месте, после чего его доставили для допроса в военную разведку, где с ним общались следователи подразделения 504.

Он рассказал, что в течение последних нескольких дней, предшествовавших его сдаче в плен, в туннеле он был один, потому что другие боевики сбежали. По словам боевика, над подземной инфраструктурой было здание, которое "Хизбалла" использовала для военных целей. Кроме него, в этом здании находились еще четверо боевиков. Это здание было атаковано, и связь с остальными боевиками прервалась. Через некоторое время пришли израильские солдаты, к которым он вышел сам и сказал, что сдается.

На допросе боевик "Хизбаллы" рассказал, что его командиры сбежали первыми, и он их больше не видел. Боевиков "Радуана" Юнес называет "маловерами", которые воевали только ради денег и сбежали, потому что боялись ЦАХАЛа. "Они планировали ответить на атаку и продвинуться в Галилею, но после ликвидации Хасана Насраллы никого из них уже не видели", – рассказал он.

Командир участка и его заместитель сбежали за несколько дней до этого, остальные разбежались поодиночке, по словам боевика. Он рассказал также, что в течение года боевики конфликтовали друг с другом, и после начала наземной фазы операции против "Хизбаллы" в Ливане они разбежались.