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Ближний Восток

"Аль-Майядин" сообщает о ракетном обстреле американских позиций в Сирии

время публикации: 15 октября 2024 г., 11:13 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 11:13
"Аль-Майядин" сообщает о ракетном обстреле американских позиций в Сирии
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Как сообщает ливанский телеканал "Аль-Майядин", связанный с "Хизбаллой", действующие в Сирии проиранские группировки нанесли ракетный удар по базе американских военных вблизи газового месторождения "Коноко" в восточной провинции Дир аз-Зур.

Согласно сообщению, войска международной коалиции открыли ответный огонь по находящимся рядом с Дир аз-Зуром острову Сакр на реке Евфрат и деревне Марат. Сообщается о четырех пострадавших, среди которых – женщина.

Два дня назад министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с предупреждением в адрес США в связи решением о развертывании в Израиле батареи ПРО THAAD. "США доставляет в Израиль рекордное количество вооружений. Теперь они направляют военнослужащих управлять системами ПВО в Израиле. Это создает угрозу для американских солдат", – сказал он.

Ближний Восток
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