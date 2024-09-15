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Ближний Восток

ДТП с участием автобуса в Египте: десятки пострадавших, в их числе много россиян

время публикации: 15 сентября 2024 г., 03:25 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 05:31
ДТП с участием автобуса в Египте: десятки пострадавших, в их числе много россиян (иллюстрация)
AP Photo/Mohammed Salah

В ночь на 15 сентября поступило сообщение, что в результате ДТП с участием автобуса на трассе Суэц – Каир в Египте пострадали 46 человек. Об этом сообщило онлайн-издание "Аль-Ахрам".

В сообщении сказано, что среди пострадавших 21 россиянин, 11 турок, девять итальянцев, трое египтян и два британца. Все они доставлены в медицинский комплекс Суэца.

ТАСС передает, что министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар лично контролирует оказание помощи пострадавшим.

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