Столкновение поездов в Египте: не менее трех погибших и более 40 пострадавших
время публикации: 14 сентября 2024 г., 21:49 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 21:49
В мухфазе Шаркия, в районе города Эз-Заказик произошло столкновение двух поездов. Согласно сообщениям в египетских СМИ, погибли не менее трех человек и более 40 получили травмы.
Большинство раненых доставлены в Университетскую больницу в городе.
Египетский телеканал Youm7 передал, что премьер-министр Мустафа Мадбули проинформирован министерством транспорта об аварии на Восточной железной дороге. Он пообещал, что виновные в этой аварии будут привлечены к ответственности.
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