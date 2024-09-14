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Ближний Восток

Столкновение поездов в Египте: не менее трех погибших и более 40 пострадавших

время публикации: 14 сентября 2024 г., 21:49 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 21:49
Столкновение поездов в Египте: не менее трех погибших и более 40 пострадавших
AP Photo/Amr Nabil

В мухфазе Шаркия, в районе города Эз-Заказик произошло столкновение двух поездов. Согласно сообщениям в египетских СМИ, погибли не менее трех человек и более 40 получили травмы.

Большинство раненых доставлены в Университетскую больницу в городе.

Египетский телеканал Youm7 передал, что премьер-министр Мустафа Мадбули проинформирован министерством транспорта об аварии на Восточной железной дороге. Он пообещал, что виновные в этой аварии будут привлечены к ответственности.

Ближний Восток
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