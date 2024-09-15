Новым премьер-министром Иордании назначен Джафар Хассан

В воскресенье, 15 сентября, король Иордании Абдалла II назначил Джафара Хассана новым премьер-министром. Ему поручено сформировать новый кабинет после принятия отставки кабинета Бишера аль-Хасаунэ.

Джафар Хассан родился в 1968 году. Имеет степень доктора в области политических наук и международной экономики Высшего института международных исследований в Женеве. Он также имеет ученые степени Школы государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета, Бостонского университета и степень бакалавра Американского университета в Париже. После поступления на дипломатическую службу Иордании в 1991 году он был направлен за границу в Вашингтон и Женеву. С 2006 по 2009 год он был директором департамента международных отношений Королевского Хашимитского двора. В 2009 году он был назначен министром планирования и международного сотрудничества и занимал эту должность до 2013 года. В 2014 году он стал начальником штаба канцелярии короля Иордании Абдаллы II. В 2018 году был назначен заместителем премьер-министра по экономическим вопросам и ему было поручено провести реформы по сокращению государственного долга. В 2021 году вновь стал директором канцелярии (начальником штаба) короля Абдаллы II.