Хуситы: по Израилю была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета

Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари объявил, что утром 15 сентября 2024 года по Израилю была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета, которая пролетела 2040 км за 11,5 минут. По его словам, целью был город Яффо (Тель-Авив).

Хуситы заявляют, что речь идет о мести за бомбардировку порта Ходейда (20 июля 2024 года) и угрожают продолжением атак.

Также хуситы утверждают, что израильская система ПРО не смогла перехватить ракету, выпустив по ней десятки противоракет (информация о десятках противоракет не подтверждается ЦАХАЛом, хотя ракета действительно не была сбита и упала на открытой местности).