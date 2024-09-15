ВС Греции сообщают о прогрессе в буксировке танкера, угрожающего катастрофой Красному морю

Официальный представитель вооруженных сил Греции рассказал о прогрессе в буксировке греческого танкера Sounion, который в конце августа был атакован и подожжен хуситами в Красном море, недалеко от берегов Йемена.

Танкер медленно буксируют в северном направлении, при этом порт назначения не называется. «Когда судно прибудет в безопасное место, будет предпринята попытка погасить пожар. Нужно также предотвратить возможную утечку груза», - сообщил источник.

Танкер с буксиром сопровождают два боевых корабля и вертолеты. Транспондер, указывающий местоположение судна, отключен, чтобы сохранить секретность. На борту Sounion находится 150000 тонн нефти-сырца. Утечка этого груза угрожает Красному морю экологической катастрофой.

Напомним, что экипаж, в который входили 23 филлипинских и два российских гражданина, были эвакуированы французским эсминцем вскоре после атаки. Первая попытка буксировки танкера была предпринята в начале сентября. Ее прекратили как слишком опасную.