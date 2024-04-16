"Иран использует слабость Сирии и слабость Запада". Интервью с Йегудой Блангой

Почему Башар Асад занимает выжидательную позицию в конфликте Израиля с Ираном и враждебными арабскими силами, как светское государство Сирия стало верным союзником Исламской республики Иран, и возможна ли нормализация сирийско-израильских отношений после падения режима Асада?

На эти вопросы отвечает д-р Йегуда Бланга – лектор и исследователь департамента Ближнего Востока в Бар-Иланском университете, участник документального телесериала "Враги" на 11 канале ИТВ, посвященного лидерам арабских стран.

Беседовал Шауль Резник.

С началом войны "Железные мечи" на Израиль, помимо привычной "Хизбаллы" в Ливане, ополчились йеменские хуситы и военизированные группировки в Ираке. Однако в этом списке не оказалось Сирии. Почему?

У Башара Асада достаточно внутренних проблем в Сирии, поэтому ему нет смысла искать новые вызовы. Хотя он одержал победу над повстанцами, это обошлось ему крайне дорого: почти 90% сирийского населения живет за чертой бедности, более 7 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами, и примерно столько же бежали в другие страны Ближнего Востока. Джихадистские движения устраивают теракты, на юге Сирии периодически возникают экономические протесты. Всё это вызывает серьезные опасения режима. В случае возникновения конфликта с Израилем, обострение обстановки в области внешней безопасности укрепит сирийскую оппозицию и ослабит позиции Асада.

С ХАМАСом у сирийского лидера отношения прохладные. Партия "Баас" и старший Асад (Хафез Асад – отец Башара, прим.ред.) активно преследовали "Братьев-мусульман", которые являются филиалом ХАМАСа. В 2012 году руководство ХАМАСа выразило поддержку сирийским повстанцам и осудило жесткие меры, применяемые в отношении них. Это привело к изгнанию Халида Машаля и других членов политбюро ХАМАСа из Дамаска и прекращению сирийско-иранского финансирования этой организации.

В 2022 году, окончательно убедившись, что Асад удержал власть, ХАМАС принял решение восстановить связи. Однако сирийский лидер – человек, который помнит обиды, и если речь идет о поддержке, то предпочтение отдается лояльным проиранским прокси-группировкам.

После десяти лет негативного отношения к нему со стороны арабского мира Асад принял участие в арабском саммите в Саудовской Аравии, где его встретили с открытыми объятиями. На экстренном саммите полгода спустя президент Сирии осудил Израиль за "геноцид палестинцев" и высказался против любых попыток нормализации отношений с еврейским государством. И снова – бурные аплодисменты. Зачем же активно ввязываться в войну, если можно укреплять свои позиции среди суннитских государств с помощью слов? Даже без прямого участия Дамаска в конфликте, война служит его интересам – для Израиля это война на истощение.

Вполне секулярная Сирия поддерживает тесные отношения с Исламской Республикой Иран долгие годы. Сам Башар Асад является представителем алавитского меньшинства, на которое многие мусульмане смотрят с недоверием. Как возник этот неожиданный союз?

После Исламской революции первой арабской страной, признавшей новый иранский режим, стала Сирия, на тот момент находившаяся под правлением Хафеза Асада. Асад-старший пришел к власти в ноябре 1970 года и стремился к общественной, религиозной и политической легитимации. Он установил контакты с аятоллой Мусой Садром – главой ливанского движения "Амаль", который согласился признать алавитов ответвлением шиитского ислама. При этом сунниты продолжали и продолжают считать алавитов идолопоклонниками и вероотступниками.

Решение духовного лидера придало Хафезу Асаду авторитет на родине, укрепило его связи с ливанскими шиитами и Ираном, где в молодости обучался Муса Садр. Сотрудничество между Сирией и Ираном базировалось на общих интересах. Во время ирано-иракской войны Ирану необходимы были союзники в арабском мире в целях преодоления изоляции. Сирия к тому же могла создавать ряд проблем для Саддама Хусейна и воздействовать на ливанских шиитов. Для самой Сирии Иран стал важным поставщиком оружия и нефти. В дипломатической сфере режим Асада все эти годы выполнял роль посредника США и арабского мира в конфликтных для Ирана ситуациях.

В период гражданской войны в Сирии Иран стремился воспользоваться хрупкостью правительства Башара Асада для формирования "шиитского полумесяца", включающего Иран, Ирак, Сирию, Ливан, Йемен, страны Персидского залива и Судан. Он импортировал шиитские милиции из различных стран Ближнего Востока и направлял их в Сирию, где те воевали на стороне сирийского правительства против повстанцев. Как и "Хизбалла" в Ливане, шиитские военные группировки в Сирии получают указания не от местных властей, а напрямую из Тегерана. В случае перехода Израилем "красной линии" с позиций иранского режима, такой как атака на иранские ядерные объекты, эти группировки могут быть использованы для нанесения ответного удара.

Следует учесть и другие аспекты иранского влияния. Для алавита Асада суннитское большинство представляет угрозу. Именно поэтому Башар Асад поощряет распространение шиизма под эгидой Ирана: шииты расселяются в центральных кварталах Дамаска, с 2020 года в школах и вузах активно вводится преподавание персидского в качестве второго иностранного языка. В учебниках Исламская революция представлена в позитивном свете, как авангард борьбы с сионизмом и Западом. Курсы персидского нередко спонсируются, их участники получают гранты и посещают Иран.

Я уже не говорю о многочисленных семинарах и религиозных мероприятиях, которое иранское посольство проводит в Сирии. Отдельное внимание уделяется молодежному движению под названием "Скауты имама аль-Махди". Изначально оно было создано в Ливане, но позднее распространилось и на сирийскую территорию. Это движение ведет идеологическую работу среди детей в возрасте от 6 до 18 лет. В сирийских городах всё чаще и чаще можно увидеть подростков в голубой или черной униформе, на головах которых красуются ленты с шиитскими лозунгами. Они не только участвуют в культурных мероприятиях, но и учатся обращаться с оружием. На конечном этапе скаутов вербует "Хизбалла".

Должен ли Израиль опасаться сирийского военного потенциала?

Последние лет 13 армия Асада – слабая и истощенная структура, куда призывают и подростков, и стариков. Вместе с тем, она может создать определенные проблемы из-за своего арсенала ракет и минометов. Важно помнить, что параллельно с действиями сирийской армии могут действовать шиитские милиции, получающие указания из Ирана. Они готовы к активной борьбе с Израилем.

Мы должны быть обеспокоены нарастающим присутствием проиранских группировок в Сирии. Иран стремится изменить демографическую карту традиционно суннитской Сирии, укрепляя шиитское влияние в регионе. Если через двадцать лет большая часть населения Сирии станет шиитской, это создаст дополнительный фронт, лояльный Ирану, который будет получать оттуда поддержку и оружие оттуда. А если у Тегерана появится ядерное оружие, оно будет передано и шиитским милициям.

Иран использует слабость Сирии с одной стороны, и слабость Запада, в первую очередь США, с другой. Хотя США угрожали Сирии из-за применения химического оружия, но действий не последовало. Тегеран понял, что США – колосс на глиняных ногах, который не пойдет на военное вторжение, как это произошло в Ираке в 2003 году. Сирийская угроза может со временем сравняться с угрозой "Хизбаллы" и даже превзойти ее.

Задам аналогичный вопрос о российской армии, войска которой находятся в Сирии вот же девять лет.

Присутствие войск РФ на границе с Израилем не представляет для нас угрозы. Да, ЦАХАЛу приходится действовать с учетом ограничений, чтобы избежать инцидентов, подобных катастрофе Ил-20. Кроме того, из-за войны в Украине Российская Федерация значительно сократила свое присутствие как на суше, так и в воздухе, в базах в Тартусе и Хмеймиме. Хотя патрулирование границы продолжается, это не мешает действиям ЦАХАЛа на территории Сирии.

Россия не стремится к эскалации конфликта, поскольку Кремль вложил значительные усилия в поддержку режима Асада и защиту своих интересов на Ближнем Востоке. Российские и сирийские силы начали совместные патрули в сирийской части Голанских высот. Это направлено и на обеспечение безопасности Сирии, и на предотвращение возможных провокаций со стороны Ирана: Исламская республика может втянуть Сирию в войну, и если нападение будет произведено с сирийской территории, отвечать перед Израилем будет Сирия.

Какого рода объекты израильская армия атакует на сирийской территории?

…По данным зарубежных источников.

Да, по данным зарубежных источников.

Израиль стремится предотвратить наращивание военного потенциала "Хизбаллы" и нарушение стратегического паритета. Это касается иранского проекта по повышению точности ракет и передаче его результатов боевикам, а также поставки систем ПВО, которые могли бы ограничить свободу действий израильских ВВС при воздушных ударах. Еще одна цель – дальнобойные ракеты, способные поражать всю территорию Израиля от севера до юга.

Насколько, теоретически, для Израиля оказалось бы выгодным свержение баасистского режима силами сирийской оппозиции? Или же Башар Асад – меньшее из зол?

И специалисты в сфере безопасности, и исследователи думали надо этой темой несколько лет, с 2011-го по 2018 годы. Одни настаивали на необходимости сотрудничества с оппозицией. Как минимум, в сфере оказания гуманитарной помощи жертвам режима, другие считали, что Израиль должен думать о собственных интересах, поскольку это не его конфликт, и любое вмешательство излишне.

В результате Израиль активно не вмешивается, но следит за соблюдением военного паритета и проводит гуманитарный проект "Добрососедство" по оказанию медицинской помощи сирийцам, пострадавшим в ходе гражданской войны. Мне это представляется оптимальным решением. Горький ливанский опыт продемонстрировал, что мы не должны способствовать свержению недружественных режимов. В 1983 году Израиль подписал мирный договор с правительством Жмайеля, но это оказалось филькиной грамотой.

Асад победил. Благодаря помощи России и "Хизбаллы", из положения, в котором Сирия практически уходила из рук, он смог вернуть под контроль большинство территорий страны. На сегодняшний день очагом повстанцев является Идлиб. Есть еще курдские районы, таких как регион Эль-Джазира, но это отдельная история. Кроме всего прочего, Асад удержался на троне благодаря разрозненности сирийской оппозиции. Это не единый фронт, внутри оппозиции существует множество группировок, как секулярных, так и религиозных, включая салафитов. Возьмем, к примеру, секулярную "Свободную сирийскую армию", зонтичную военную структуру, которая признана и поддерживается Западом. На противоположном полюсе находится "Исламское государство". Параллельно "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта") и другие религиозные группировки устраивают партизанские вылазки вне связи с гражданской войной.

Израилю известны образ мыслей Асада и все нынешние игроки на сирийском поле. Если режим падет, гражданская война не прекратится. Напротив, ее интенсивность возрастет. На сирийско-израильской границе могут возникнуть филиалы "Исламского государства", которые по сей день присутствуют в пустынных районах Сирии. Против нас могут выступить независимые вооруженные группировки и поддерживаемые Ираном милиции. Как и на кого реагировать? Ситуация только усложнится.

Значительное число иранцев и ливанцев-христиан симпатизирует Израилю. Как к еврейскому государству относится сирийское общество? Высказываются ли в соцсетях мнения, отличающиеся от официального курса партии "Баас"?

В 2011 году Сирия была признана одной из десяти стран – врагов интернета. Всего лишь 17% населения имели доступ ко Всемирной сети. По данным "Журналистов без границ", в рейтинге свободы прессы среди 178 стран Сирия занимала 173 место. Там отсутствуют оппозиционные СМИ, а влияние политических эмигрантов на правящий режим близко к нулевому.

С момента появления суверенной Сирии в 1946 году и до настоящего времени рядовые сирийцы подвергаются антисемитской пропаганде, и изменить текущее положение не так-то просто. Влияние фашизма и нацизма на сирийские партии было очень весомым. Эти движения возникли в то же время, что и фашистские режимы, в середине 1930-х годов и начале 1940-х годов. Их сторонники разделяют антисемитские взгляды и враждебное отношение к Израилю. Посмотрите на эмблему Сирийской социал-националистической партии, основанная Антуном Саадой, – она неслучайно напоминает свастику.

Партия "Баас" была основана в 1947 году суннитом Салахом ад-Дином Битаром и христианином Мишелем Афляком, которые обучались в Сорбонне, но прониклись идеологией Муссолини и Гитлера. Для баасистов характерны антисемитизм и отношение к Израилю как к инструменту западного колониализма. Израильтян в сирийской прессе, полностью подконтрольной правительству, изображают как местечковых евреев с длинными носами, чужаков на Ближнем Востоке, а еврейское государство сравнивают с Сатаной.

С баасистами, которые находятся у власти с 1963 года, и семейством Асадов с 1970 года несколько поколений воспитывались на одной и той же идеологии. Сам Башар Асад отрицает Холокост, он высказывался в том духе, что евреев убивали, но уж точно не 6 миллионов, и еще надо проверить, кто убивал и за что. Поэтому радикальные изменения не могут произойти быстро.

Как будет выглядеть Сирия без Асада, и появится ли у Израиля шанс на нормализацию в отношениях?

Следует помнить, что на Ближнем Востоке мирные договоры заключаются не с народами, а с их лидерами. Вплоть до настоящего времени египтяне и иорданцы относятся к мирным соглашениям с Израилем негативно. Как раз при дальнейшем функционировании режима Асада некоторое сближение может произойти, но только на условиях, предлагаемых Сирией. До начала гражданской войны сирийский лидер считал необходимым условием для заключения мира полное отступление Израиля с Голанских высот. Можно представить себе, в каком положении мы бы оказались сейчас, если б это требование было выполнено.

Если нынешний режим падет, Сирия развалится, с учетом многочисленных сил, которые действуют на ее территории, – Иран, "Хизбалла", Россия, секулярные и религиозные повстанческие группировки. Еще приплюсуем к этом влияние США, Саудовской Аравии и Катара. Поэтому даже если Башар Асад потеряет власть, в ближайшие лет 5-10 о нормализации отношений между Израилем и Сирией говорить не придется.