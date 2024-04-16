Раиси обещал дать "жесткий, болезненный и масштабный ответ" на ожидаемый израильский удар

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Исламская республика даст ответ на любую попытку атаки на ее интересы. Заявление было сделано в телефонной беседе с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

"Я заявляю категорически: даже самое незначительное действие, угрожающее интересам Ирана, повлечет за собой жесткий, болезненный и масштабный ответ", – сказал Раиси своему собеседнику.

Согласно публикациям СМИ, на прошедшем 15 апреля заседании военного кабинета было принято решение дать "ясный и решительный ответ" на иранский удар по территории еврейского государства. Цель удара – не позволить Ирану создать новый баланс сил в регионе, ослабив израильский сдерживающий потенциал.

Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци а-Леви посетил базу "Неватим", ставшую мишенью иранского удара, и встретился с личным составом 140-й эскадрильи ВВС, оснащенной новейшими боевыми самолетами F-35.

"Мы смотрим вперед и взвешиваем наши шаги. Запуск по израильской территории столь значительного количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов не останется без ответа", – цитирует военачальника пресс-служба ЦАХАЛа.