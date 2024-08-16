Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль на следующей неделе

Госдепартамент США официально объявил о визите госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток на следующей неделе: "17 августа Блинкен отправится в Израиль, чтобы продолжить интенсивные дипломатические усилия по завершению сделки о прекращении огня".

Переговоры в Дохе завершились в пятницу, 16 августа, днем. Израильская делегация возвращается домой. Однако уже в ближайшие дни пройдут дополнительные "технические" обсуждения между сторонами, а затем состоится встреча в Каире – куда, по предварительным данным, стороны прибудут "для заключения сделки".

В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что "переговоры прошли в позитивной атмосфере, США представили сторонам предложение, призванное смягчить разногласия и основанное на договоренностях, достигнутых на прошлой неделе". Это предложение "соответствует принципам, представленным президентом Байденом 31 мая и одобренным Советом Безопасности".

Отмечается, что американское предложение, если оно будет принято, позволит "быстро реализовать сделку".

В переговорах участвовали: с американской стороны – директор ЦРУ Билл Бернс и главный советник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, с израильской стороны – глава "Мосада" Давид Барнеа, с египетской стороны – глава разведки Аббас Камаль, с катарской стороны – премьер-министр Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани. Катарские и египетские посредники контактируют с представителями ХАМАСа в Дохе.

В Израиле подтверждают, что завершившиеся переговоры прошли хорошо. При этом подчеркивается, что основным предметом разногласий остается механизм обеспечения контроля за КПП "Рафах" и Филадельфийской осью.

Напомним, другими вопросами, обсуждаемыми на переговорах, были: механизм постоянного прекращения огня в секторе Газы; механизм проверки жителей Газы на "оси Нецарим"; количество заложников (живых), которые будут освобождены на первом этапе сделки; право вето Израиля при обсуждении списка освобождаемых террористов.