The New York Times: ожидается, что Иран отложит свою атаку на Израиль

Как пишет газета The New York Times, ожидается, что Иран отложит атаку на Израиль ("ответ" на убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи), чтобы дать время посредникам, ведущим переговоры о прекращении огня, добиться сделки.

Об этом The New York Times сообщили официальные лица в США, Иране и Израиле. Согласно публикации NYT, на сегодняшний день, по данным израильской разведки, "Хизбалла" и Иран снизили уровень боеготовности.

Об этом сообщили пять израильских чиновников, которые заявили, что, по оценкам Израиля, Тегеран отреагирует на убийство Ханийи позднее. Те же источники подчеркнули, что обстановка в регионе меняется очень быстро.