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Ближний Восток

The New York Times: ожидается, что Иран отложит свою атаку на Израиль

время публикации: 16 августа 2024 г., 20:24 | последнее обновление: 16 августа 2024 г., 20:28
Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи
AP Photo/Vahid Salemi

Как пишет газета The New York Times, ожидается, что Иран отложит атаку на Израиль ("ответ" на убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи), чтобы дать время посредникам, ведущим переговоры о прекращении огня, добиться сделки.

Об этом The New York Times сообщили официальные лица в США, Иране и Израиле. Согласно публикации NYT, на сегодняшний день, по данным израильской разведки, "Хизбалла" и Иран снизили уровень боеготовности.

Об этом сообщили пять израильских чиновников, которые заявили, что, по оценкам Израиля, Тегеран отреагирует на убийство Ханийи позднее. Те же источники подчеркнули, что обстановка в регионе меняется очень быстро.

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