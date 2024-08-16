SOHR: фейерверк в Хомсе был принят за атаку израильских ВВС

В сирийских источниках, а затем и в ряде израильских СМИ появились сообщения о взрывах в Хомсе, якобы ставших результатом ударов ВВС ЦАХАЛа.

Сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) отчиталась о результатах проверки этой информации и сообщила, что данные не соответствует действительности. За атаку израильских ВВС в Хомсе был принят фейерверк.

По данным SOHR, после 7 октября 2023 года Израиль 104 раза наносил удары по сирийской территории, были уничтожены 204 цели, включая склады с оружием и боеприпасами, позиции боевиков и транспортные средства.