Премьер-министр Катара проинформировал главу МИД Ирана о ходе переговоров в Дохе

Вечером 15 августа премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман аль-Тани провел телефонную беседу с Али Багери Кани, исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана.

Эмир Катара проинформировал собеседника о ходе переговоров о прекращении боевых действий в секторе Газы и возвращении израильских заложников, которые проходят в Дохе с участием израильской делегации.

Из министерства иностранных дел Катара также передали, что в ходе телефонного разговора обсуждалась необходимость дальнейших усилий по предотвращению эскалации напряженности в регионе.

Ранее израильский телеканал "Кан-11" передал, что израильская делегация отложила вылет из Дохи, поскольку переговоры продолжатся в пятницу, 16 августа. По данным израильского телеканала, переговоры сосредоточены на нескольких вопросах, по которым остаются существенные разногласия между Израилем и ХАМАСом. Израильская делегация с посредниками обсуждает механизм постоянного прекращения огня в секторе Газы; механизм обеспечения контроля за КПП "Рафах" и Филадельфийской осью; механизм проверки жителей Газы на "оси Нецарим"; количество заложников (живых), которые будут освобождены на первом этапе сделки; право вето Израиля при обсуждении списка освобождаемых террористов.

Источник телеканала, знакомый с ходом переговоров, отметил, что камнем преткновения на переговорах стал механизм прекращения боевых действий и переход от первой ко второй фазе сделки.