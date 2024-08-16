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Ближний Восток

Очередное землетрясение в Сирии: подземные толчки ощущали в Турции, Ливане, Израиле

время публикации: 16 августа 2024 г., 13:40 | последнее обновление: 16 августа 2024 г., 13:46
Очередное землетрясение в Сирии: подземные толчки ощущали в Турции, Ливане, Израиле
AP Photo/B.K.Bangash

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), днем 16 августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло в центральной части Сирии. Землетрясение ощущали в Ливане и на юге Турции. Слабые подземные толчки ощущались в северных районах Израиля.

По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 27 км юго-восточней города Хама, очаг залегал на глубине 7 км.

Отметим, что это второе подобное землетрясение в данном районе за последнюю неделю. Предыдущее было зафиксировано поздно вечером 12 августа.

Ближний Восток
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Сирии, подземные толчки ощущались в Израиле