Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Сирии, подземные толчки ощущались в Израиле

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), вечером 12 августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло в центральной части Сирии. Подземные толчки ощущались во многих районах Израиля, от Хайфы до центра страны.

По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 27 км от города Хама, очаг залегал на глубине 7 км.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:56 по местному времени.

Согласно сообщениям в ливанских СМИ, в Ливане ощущалось землетрясение магнитудой 4,1.

Из "Маген Давид Адом" передали, что в службу "скорой помощи" не поступали сообщения о пострадавших в результате землетрясения.