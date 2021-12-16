Палестинская вышивка признана объектом культурного наследия UNESCO
Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры приняло решение о внесении традиционной палестинской вышивки в список объектов всемирного культурного наследия. В него вошли также арабская каллиграфия, национальная кухня Сенегала и бразильская румба.
Решение было принято на 16-й межправительственной сессии по защите культурного наследия, в которой приняли участие делегации государств, неправительственных организаций, культурных ведомств и сообществ.
Решение приветствовал премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад аш-Штайэ, заявивший, что оно будет содействовать защите палестинского культурного наследия от попыток присвоения оккупантами.
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