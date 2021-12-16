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NEWSru.co.il :: Ближний Восток16 декабря 2021 г., 11:49

Иран отвечает государствам Залива: "Перейдите от обвинений к сотрудничеству"

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Саид Хатибзаде

Министерство иностранных дел Ирана подвергло резкой критике коммюнике, принятое по итогам проходившего в Саудовской Аравии саммита Совета взаимодействия арабских государств Персидского залива.

"Мы призываем страны, высказывающие свои неконструктивные взгляды от имени Совета взаимодействия, пересмотреть подход к региональным вопросам и перейти от повторения одних и тех же обвинений к сотрудничеству", - заявил пресс-секретарь ведомства Саид Хатибзаде.

Государства Залива потребовали от Ирана пойти на конкретные шаги для снижения региональной напряженности, а также пригласить их представителя на Венские переговоры о возвращении к соглашению о судьбе иранских ядерных разработок.


Напомнив о недавних переговорах представителей Ирана с делегациями Саудовской Аравии и ОАЭ, Хатибзаде также выразил недоумение, что позиция этих государств не изменилась. Он подчеркнул, что Иран никому не позволит вмешиваться в оборонные и мирные атомные разработки.

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