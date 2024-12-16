Башар Асад выступил с первым заявлением после бегства из Сирии

На страницах бывшего президента Сирии Башара Асада в социальных сетях опубликовано его первое заявление после бегства из Дамаска. В нем отставной политик утверждает, что не собирался покидать Сирию.

"Я не покинул родину спланировано, как это пытаются показать. И я не покидал ее в последние часы сражений. Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до утра 8 декабря", – сообщил он.

По его словам, он покинул столицу после того, как в город проникли первые отряды оппозиции. Асад намеревался перебраться в Латакию, чтобы продолжить борьбу, однако, прибыв на базу "Хмеймим", узнал о падении Дамаска.

"В условиях коллапса вооруженных сил и паралича государственных институтов, когда власть в Сирии захватили террористы, оставаться в стране было бессмысленно", – сообщил Асад, добавив, что не отказывался ни от народа, ни от армии.