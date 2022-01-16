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NEWSru.co.il :: Ближний Восток16 января 2022 г., 10:07

В перестрелке с контрабандистами на сирийской границе убит офицер армии Иордании

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На сирийско-иорданской границе

В ходе вооруженного столкновения с контрабандистами, которые пытались проникнуть в Иорданию из Сирии, был убит офицер иорданской армии, еще трое военнослужащих были ранены, передают агентства Petra и Reuters.

Согласно указанным источникам, контрабандисты после того, как они были замечены, обстреляли военный пост на границе и скрылись на сирийской территории.

Судя по имеющейся информации, речь идет о контрабандистах наркотиками.


Отметим, что ранее оппозиционные сирийские СМИ многократно сообщали о причастности ливанской "Хизбаллы" в незаконному обороту наркотиков в Сирии.

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