В перестрелке с контрабандистами на сирийской границе убит офицер армии Иордании

В ходе вооруженного столкновения с контрабандистами, которые пытались проникнуть в Иорданию из Сирии, был убит офицер иорданской армии, еще трое военнослужащих были ранены, передают агентства Petra и Reuters.

Согласно указанным источникам, контрабандисты после того, как они были замечены, обстреляли военный пост на границе и скрылись на сирийской территории.

Судя по имеющейся информации, речь идет о контрабандистах наркотиками.

Отметим, что ранее оппозиционные сирийские СМИ многократно сообщали о причастности ливанской "Хизбаллы" в незаконному обороту наркотиков в Сирии.