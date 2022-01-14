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NEWSru.co.il :: Ближний Восток14 января 2022 г., 10:28

Белый дом задерживает перевод UNRWA $150 млн, пока агентство не докажет, что деньги не пойдут на террор

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Белый дом задерживает перевод UNRWA $150 млн, пока агентство не докажет, что деньги не пойдут на террор

Администрация президента США Джо Байдена задерживает перевод агентству ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA обещанной помощи в размере 150 миллионов долларов.

Как сообщает "Глобс", в Белом доме требуют от UNRWA предоставления отчета о выполнении обязательств, взятых на себя в 2021 году.

Среди обязательств – предотвращение использования объектов UNRWA террористическими организациями, отсутствие подстрекательства к террору в учебных пособиях агентства и т.д.


Получить деньги, переведенные на доверительный счет, агентство сможет только после предоставления соответствующего отчета.

Палестинские организации выступают против договора, подписанного UNRWA с США, и требуют отменить условия для получения денег.

Напомним, что в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования UNRWA, для которого Америка являлась крупнейшим спонсором, обеспечивая до трети бюджета.

Напомним, что Европарламент также утвердил решение об удержании части переводимых UNRWA средств до внесения изменений в учебные пособия агентства.

28 апреля 2021 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой содержится озабоченность по поводу "языка вражды и насилия" в учебниках для палестинских школ, принадлежащих UNRWA. В документе говорится, что при финансировании программ UNRWA должно учитываться содержание издаваемых учебных материалов.

Палестинский национальный совет выразил недоумение тем, что Евросоюз принял решение увязать финансирование Агентства ООН по помощи палестинским беженцам исключением из учебников UNRWA призывов к джихаду против евреев.

В послании, направленном председателем совета Салимом Зануном главе Европарламента Давиду-Марии Сассоли, утверждается, что решение было принято на основании недостоверной информации, и игнорирует насущные нужды палестинцев в условиях эпидемии коронавируса.


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