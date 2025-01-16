Эрдоган выразил соболезнования евреям Турции с связи со смертью главного раввина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес еврейской общине страны соболезнования в связи со смертью главного раввина Ицхака Халивы. Церемония прощания с религиозным деятелем состоится 16 января в Центральной синагоге Стамбула.

Халива родился в Стамбуле в 1940 году, учился в еврейской школе, после которой служил в турецкой армии, потом переехал в Израиль и стал учеником раввина Овадии Йосефа. После рукоположения в раввины вернулся в Турцию.

Сайт "Ба-Хадрей Харедим" отмечает: Эрдоган хотел продемонстрировать, что его враждебное отношение к Израилю не распространяется на евреев. Президент неоднократно встречался с главным раввином и познакомил его с Башаром Асадом, когда тот приезжал в Турцию.