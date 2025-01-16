КСИР поздравил ХАМАС, заявив о "великой победе Палестины"

Командование иранского "Корпуса стражей исламской революции" опубликовало поздравления в адрес террористической организации ХАМАС, объявив сделку по Газе "великой победой Палестины".

"Навязывание сионистскому образованию режима прекращения огня считаем его поражением и явной и великой победой Палестины. ХАМАС вышел победителем из переговоров благодаря своей вере, стойкости Газы и международной поддержке. ХАМАС послал миру сигнал о том, что сопротивление палестинского народа является символом победы правды над ложью", – говорится в заявлении КСИР.