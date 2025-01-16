Судья, противник "Хизбаллы", распорядился возобновить расследование взрыва в порту Бейрута

Ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил о возобновлении расследования причин взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, в результате которого погибли 218 человек.

О возобновлении расследования распорядился судья Тарек аль-Битар, которому было поручено это дело спустя год после взрыва. Против назначения аль-Битара категорически выступали "Хизбалла" и движение "Амаль". Судья пытался вызвать для дачи показаний генпрокурора Ливана и бывшего премьер-министра, но в январе 2023 года прокуратура распорядилась закрыть дело.

По данным телеканала, слушания начнутся 7 февраля и будут проходить в три этапа. Для дачи показаний будут приглашены старые и новые сотрудники морского порта и таможни, главы служб безопасности, военные и представители разведки.

Взрыв в порту Бейрута

4 августа около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет после конфискации на судне Rhosus (по документам, шло из Грузии в Мозамбик под флагом Молдовы, принадлежало гражданину России, экипаж российско-украинский).

Жертвами взрыва стали более 200 человек, свыше 6000 получили ранения и травмы. Расчистка на руинах порта и в окрестных районах продолжается.

По данным расследования, взрыв был следствием длительного хранения аммиачной селитры в ненадлежащих условиях, непосредственной причиной взрыва стало возгорание хранившихся по-соседству фейерверков, которые загорелись от искр при сварке металлической двери ангара. Задержаны десятки подозреваемых в косвенной причастности к этому происшествию, как принимавших решения по опасному грузу, так и не принявших никаких решений по данному вопросу, хотя имели для этого полномочия. Среди задержанных директор порта Хасан Критам, работники администрации порта и таможенного управления, рабочие, производившие ремонт в ангаре, ответственные за хранение и др. На данном этапе расследования власти Ливана отвергают версию о чьих-либо злонамеренных действиях.

В результате взрыва на месте 12-го ангара образовалась воронка радиусом около 70 метров и глубиной более 40 метров. Десятки других ангаров разрушены. Было уничтожено судно, стоявшее около 12-го ангара. Еще одно судно перевернулось. Пострадали еще два грузовых судна. Причинен огромный ущерб зданиям, инфраструктурам и транспортным средствам в радиусе около 2 км от эпицентра взрыва. Около 250 тысяч человек лишились крова, так как их жилье полностью или частично разрушено. Помимо прочего, уничтожен запас пшеницы, хранившейся в порту.

По предварительной оценке ливанских властей, ущерб от мощнейшего взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, составляет до 15 миллиардов долларов, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны, переживающей тяжелый кризис.