В Сирии арестован египетский боевик ХТШ, призывавший свергнуть ас-Сиси

Новые сирийские власти задержали египетского боевика группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмада аль-Мансура, призывавшего к свержению президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.

После свержения сирийского лидера Башара Асада аль-Мансур начал публиковать в социальных сетях ролики. "Египетский диктатор, ты следующий", – заявлял он, призывая египтян к восстанию против ас-Сиси.

Власти Египта потребовали от Сирии пресечь эти действия, а самого аль-Мансура египетские СМИ называли террористом. О задержании боевика сообщил новый министр обороны Сирии, который в годы гражданской войны был его командиром.