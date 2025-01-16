В Сирии арестован египетский боевик ХТШ, призывавший свергнуть ас-Сиси
время публикации: 16 января 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 14:43
Новые сирийские власти задержали египетского боевика группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмада аль-Мансура, призывавшего к свержению президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.
После свержения сирийского лидера Башара Асада аль-Мансур начал публиковать в социальных сетях ролики. "Египетский диктатор, ты следующий", – заявлял он, призывая египтян к восстанию против ас-Сиси.
Власти Египта потребовали от Сирии пресечь эти действия, а самого аль-Мансура египетские СМИ называли террористом. О задержании боевика сообщил новый министр обороны Сирии, который в годы гражданской войны был его командиром.