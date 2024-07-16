Хуситы атаковали три цели, в том числе израильское судно Bentley, перевозившее грузы из РФ в Китай

Террористы из йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили о проведении операции против трех судов в Красном и Средиземном морях. Заявлено, что атака цели в Средиземном море осуществлялась совместно с иракскими шиитами.

Телеканал "Аль-Масира" передает: "Судно Bentley подверглось атаке в Красном море с использованием катеров, беспилотников и баллистических ракет. Также был атакован с помощью беспилотных катеров нефтяной танкер Chios Lion. Оба судна нарушили запрет на вхождение в порты оккупированной Палестины. В результате совместной операции с "Исламским сопротивлением Ирака" была проведена операция против судна Olvia в Средиземном море с точным поражением цели".

Центральное командование армии США (Centcom) объявило, что его силы за последние сутки уничтожили пять беспилотников хуситов – три из них в Красном море и два на территории Йемена. В сообщении Centcom подтверждается, что хуситами было атаковано торговое судно Bentley, принадлежащее Израилю и ходившее под флагом Панамы. При этом уточняется, что во время атаки судно Bentley транспортировало грузы из России в Китай. "О разрушениях и пострадавших в результате инцидента не сообщается", – заявляет Centcom.

Власти Израиля данные сведения не комментируют. Заявления об ударе по судну Olvia в Средиземном море не подтверждаются.