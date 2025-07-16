Аятолла Хаменеи заявил о готовности ответить на новое нападение
Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Исламская республика будет готова ответить на любое новое нападение. "Иран способен нанести своим врагам более сильный удар, чем вовремя ирано-израильской войны", – сообщил он.
"Израиль – раковая опухоль, в США – соучастница израильских преступлений. Война Ирана против США и их цепного пса стала славной страницей нашей истории", – добавил аятолла.
Тем временем парламент Ирана принял резолюцию, запрещающую вести переговоры о ядерной проблематике, пока не будут приняты предварительные условия иранского режима. Отметим, что в тексте резолюции не сообщается, о каких условиях идет речь.
"Когда США используют переговоры как дымовую завесу, чтобы скрыть внезапный удар сионистского режима, никакой диалог невозможен. Должны быть определены предварительные условия, и только после их выполнения переговоры могут возобновиться", – говорится в заявлении.