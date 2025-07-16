Кризис в ас-Суэйде: сообщается о массовых казнях и мародерстве

На юго-западе Сирии, несмотря на заявления властей о достижении прекращения огня, продолжаются бои друзских ополченцев против правительственных войск и бедуинских боевиков, наступающих на их позиции в провинции ас-Суэйда.

По данным организации Syrian Observatory for Human Rights, число погибших превысило 200 человек. В результате военных действий погиб 71 житель провинции, среди убитых женщины и дети. Потери правительственных сил и бедуинских ополченцев составили 111 человек.

SOHR сообщает, что по меньшей мере 21 мирный житель, в том числе женщины, были казнены правительственными войсками. Сообщается также о мародерстве. По жилым кварталам ведется артиллерийский и минометный огонь.

В самой ас-Суэйде и на западе провинции отключено электричество, в связи с чем город также остался без водоснабжения. Затруднено поступление продовольствия. Большинство магазинов закрыты из страха перед мародерами.

В связи с происходящим на юге Сирии лидеры друзской общины Израиля объявили "дни гнева" и всеобщую забастовку. Они призывают израильское правительство и армию к более решительным действиям для защиты сирийских друзов: "Речь идет о войне за выживание нашего народа", - подчеркивают друзские шейхи.

Утром в среду ВВС ЦАХАЛа возобновили удары по целям на юге Сирии: по сообщению сирийских источников, были атакованы службы безопасности сирийского режима. Пресс-службы Армии обороны Израиля сообщила также, что некоторое время назад ЦАХАЛ демонстративно атаковал ворота комплекса генерального штаба сирийского режима в районе Дамаска в Сирии.

"ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и действиями против друзского гражданского населения на юге Сирии, – сказано в официальном сообщении. – В соответствии с указаниями политического руководства в районе нанесен удар, ЦАХАЛ готов к различным сценариям".

Сообщается. что в соответствии с оценкой ситуации было принято решение о переброске дополнительных сил на север Израиля в район границы с Сирией.