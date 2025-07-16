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Ближний Восток

Арабские источники: в больнице ас-Суэйды казнены десятки пациентов

Сирия
Друзы
время публикации: 16 июля 2025 г., 21:19 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 21:28
Арабские источники: в больнице ас-Суэйды казнены десятки пациентов
AP Photo/Omar Albam

В арабском сегменте интернета распространяется видеозапись, которая, как утверждается, была сделана в больнице города ас-Суэйда. На ней запечатлены десятки казненных пациентов-друзов. Напомним, что именно в эту больницу поступило множество раненных в результате боев.

Ранее министерство обороны Сирии выступило с заявлением, в котором утверждалось, что больница стала базой вооруженных противников законных властей. "Отсюда они планируют совершать вылазки против военных и сил охраны правопорядка", – говорилось в нем.

Организация Syrian Observatory for Human Rights сообщала, что больница окружена, по ее верхним этажам ведется огонь: "Мы боимся, что госпиталь станет местом боев, где будут совершаться преступления против медицинского персонала и пациентов".

Ближний Восток
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