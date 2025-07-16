Из Сирии сообщают о смерти друзского шейха Мархаджа Шахина, над которым издевались боевики-сунниты

Из Сирии поступили сообщения о смерти шейха Мархаджа Шахина, одного из лидеров сирийской друзской общины, над которым в Тале (к западу от Ас-Суэйды) издевались боевики-сунниты регулярной сирийской армии, сбрившие ему усы и оскорблявшие его.

Также сообщается, что бедуинами был убит друзский шейх Абу Саид аль-Яашм Джарбо, ранее сражавшийся против "Исламского государства".

В общей сложности за последние дни в результате вооруженных столкновений между друзами и бедуинами, а также в результате действий регулярной сирийской армии, фактически поддерживающей бедуинов, были убиты сотни людей.

Министерство обороны Сирии объявило о прекращении огня в Ас-Суэйде. Однако боевые действия продолжаются.