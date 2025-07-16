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Ближний Восток

"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали цели на юге Сирии

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 16 июля 2025 г., 06:51 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 07:09
"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали цели на юге Сирии
AP Photo/Ariel Schalit

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что в ночь на 16 июля ВВС ЦАХАЛа нанесли новые удары по целям на юге Сирии. В сообщении сказано, что были атакованы военные объекты, контролируемые министерством обороны Сирии.

По данным "Аль-Маядин", удары были нанесены по аэропорту Тала и по базе 52-й механизированной бригады в провинции Дараа. Есть убитые и раненые.

Сирийские источники сообщают, что израильские ВВС также атаковали колонну 54-й дивизии сирийской армии на дороге Дамаск-Дараа. Причинен значительный ущерб.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Ранее министерство обороны Сирии объявило о прекращении огня в Ас-Суэйде, где бедуины при поддержке правительственных сил атаковали друзов. Однако боевые действия продолжаются. За последние дни в этом районе погибли сотни людей. ЦАХАЛ наносил удары по целям, оказывая поддержку друзам.

Ближний Восток
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