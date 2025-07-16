Иран захватил танкер, обвинив экипаж в контрабанде топлива

Иран захватил в Оманском заливе танкер, на борту которого, по утверждениям официального Тегерана, находилось 2000000 литров контрабандного топлива. 17 членов команды судна арестованы, начато расследование.

"Мы ведем в Оманском заливе постоянный мониторинг судов, подозреваемых в контрабанде. В рамках этого мониторинга был досмотрен иностранный танкер, у которого не оказалось документов о грузе. Найдено 2000000 литров топлива", – сообщил глава судебной системы провинции Хормозган Моджтаба Гаремани.

Цены на топливо в Иране – одни из самых низких в мире из-за ограниченности рынков сбыта, высоких субсидий и падения курса национальной валюты. Поэтому контрабанда энергоносителей является для Ирана серьезной проблемой.