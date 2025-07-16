В Иордании арестованы 11 человек, подозреваемых в финансировании "Братьев-мусульман"

Власти Иордании арестовали во вторник, 15 июля, 11 человек по подозрению в создании финансовой сети для запрещенного в королевстве движения "Братья-мусульмане".

По данным следствия, средства переправлялись через сложные каналы, включая незаконные благотворительные организации и подставные компании. В общей сложности через арестованных прошло около 30 миллионов динаров (более 40 миллионов долларов), сообщает государственное агентство Petra.

Напомним, что в апреле 2025 года в Иордании прошли массовые аресты активистов "Братьев-мусульман" после раскрытия на территории королевства базы по производству ракет. Движение было объявлено вне закона.