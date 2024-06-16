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Ближний Восток

Centcom: иранские военные проигнорировали сигнал SOS украинского судна, подбитого хуситами

время публикации: 16 июня 2024 г., 07:36 | последнее обновление: 16 июня 2024 г., 07:44
Иранский фрегат IRIN Jamaran
Wikipedia/Mohammad Sadegh Heydari/ypa.ir

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило дополнительные подробности об ударе хуситов по сухогрузу "Вербена" (Verbena), принадлежащему Украине.

Как сообщалось ранее, 13 июня в Аденском заливе йеменская группировка "Ансар Алла" нанесла удар по сухогрузу "Вербена". Судно направлялось из Малайзии в Италию с грузом деревянных стройматериалов. В результате атаки сухогруз был поврежден, на его борту начался пожар. Кроме того, серьезно пострадал один из моряков, его эвакуировали с помощью вертолета, прибывшего с американского крейсера USS Philippine Sea. Сухогруз "Вербена" ходит под флагом Палау и управляется Польшей.

По данным Centcom, помощь морякам "Вербены" также оказал экипаж судна Anna Meta, осуществивший эвакуацию.

В то же время в восьми морских милях от "Вербены" находился иранский фрегат IRIN Jamaran, экипаж которого проигнорировал сигнал SOS моряков украинского судна.

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