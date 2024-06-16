Centcom: иранские военные проигнорировали сигнал SOS украинского судна, подбитого хуситами
Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило дополнительные подробности об ударе хуситов по сухогрузу "Вербена" (Verbena), принадлежащему Украине.
Как сообщалось ранее, 13 июня в Аденском заливе йеменская группировка "Ансар Алла" нанесла удар по сухогрузу "Вербена". Судно направлялось из Малайзии в Италию с грузом деревянных стройматериалов. В результате атаки сухогруз был поврежден, на его борту начался пожар. Кроме того, серьезно пострадал один из моряков, его эвакуировали с помощью вертолета, прибывшего с американского крейсера USS Philippine Sea. Сухогруз "Вербена" ходит под флагом Палау и управляется Польшей.
По данным Centcom, помощь морякам "Вербены" также оказал экипаж судна Anna Meta, осуществивший эвакуацию.
В то же время в восьми морских милях от "Вербены" находился иранский фрегат IRIN Jamaran, экипаж которого проигнорировал сигнал SOS моряков украинского судна.