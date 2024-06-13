В Аденском заливе хуситы атаковали украинское судно, один из моряков тяжело ранен

В Аденском заливе йеменская группировка "Ансар Алла" нанесла удар по сухогрузу "Вербена", принадлежащему Украине. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (Centcom).

Судно направлялось из Малайзии в Италию с грузом деревянных стройматериалов. В результате атаки сухогруз был поврежден, на его борту начался пожар. Кроме того, серьезно пострадал один из моряков, его эвакуировали с помощью вертолета, прибывшего с американского крейсера USS Philippine Sea.

Сухогруз "Вербена" ходит под флагом Палау и управляется Польшей.