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Ближний Восток

В Аденском заливе хуситы атаковали украинское судно, один из моряков тяжело ранен

время публикации: 13 июня 2024 г., 23:47 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 23:47
В Аденском заливе хуситы атаковали украинское судно, один из моряков тяжело ранен
AP Photo/Osamah Abdulrahman

В Аденском заливе йеменская группировка "Ансар Алла" нанесла удар по сухогрузу "Вербена", принадлежащему Украине. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (Centcom).

Судно направлялось из Малайзии в Италию с грузом деревянных стройматериалов. В результате атаки сухогруз был поврежден, на его борту начался пожар. Кроме того, серьезно пострадал один из моряков, его эвакуировали с помощью вертолета, прибывшего с американского крейсера USS Philippine Sea.

Сухогруз "Вербена" ходит под флагом Палау и управляется Польшей.

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