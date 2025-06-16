ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки ракет "земля-земля" в центре Ирана. В настоящее время атака продолжается, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Иранские оппозиционные каналы сообщают о взрывах в следующих населенных пунктах: Эсламшахр, Кум, Заранди, Малярд, Саккез, Санандадж, Пираншехр, Шахрияр, Тебриз, Бандар-Энзели и Карадж, сообщает тг-канал Игаля Левина.

Иранское агентство Mehr заявляет, что ПВО Ирана отразили атаку ЦАХАЛа "на военный округ в пригороде Тегерана".

Иран объявил об активизации средств ПВО в районе ядерного объекта в Исфахане, а также в районах Кум и Парчин, в Мешхеде и на западе Тегерана.