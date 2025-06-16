IRIB: иранские ПВО "сбили израильский беспилотник MQ-9 Reaper"

Иранская гостелерадиокомпания IRIB объявила, что иранские силы ПВО якобы сбили "израильский беспилотник MQ-9 Reaper производства США" над городом Дехлоран, у границы Ирана с Ираком.

Информация звучит неправдоподобно, так как Армия обороны Израиля не располагает беспилотниками MQ-9 Reaper – США не поставляли Израилю эти БПЛА, у Израиля есть другие беспилотники этого класса отечественного производства.

Примечательно, что российское агентство ТАСС публикует эту информацию как достоверную под заголовком "Иран сбил БПЛА MQ-9 Reaper из Израиля у границы с Ираком". Другое российское агентство РИА Новости опубликовало это сообщение под заголовком "СМИ: Иран перехватил израильский беспилотник на границе с Ираком".

В ходе войны "Железные мечи", в октябре-ноябре 2023 года, БПЛА MQ-9 Reaper были замечены над сектором Газы. Но это были американские беспилотники.

Отметим, что йеменские хуситы многократно заявляли, что сбивали БПЛА MQ-9 Reaper. Как правило, эти заявлениями были фейковыми.

Ранее иранские СМИ публиковали фейки о якобы сбитом израильском истребителе пятого поколения F-35i.