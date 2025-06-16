Iran International: аятолла Хаменеи перебрался в подземный бункер

Сайт иранской оппозиции Reutersутверждает, что после израильских ударов по Ирану верховный руководитель Ирана аятолла Хаменеи переехал в бункер, который находится а северном пригороде Тегерана.

Согласно источникам, рядом с ним находится ближайшее окружение, включая сына Моджтабу –возможного преемника. Как отмечается, Хаменеи использовал этот бункер и во время предыдущих ударов по Израилю – операций «Истинное обещание» 1 и 2.

Напомним, что днем ранее то же издание заявило, что Али Асгар Хеджази, заместитель руководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ведет тайные переговоры с представителями российских властей о возможности бегства из Ирана в Россию для себя и членов своей семьи.

Источники утверждают, что аналогичные заверения получили и другие высокопоставленные иранские чиновники. Некоторые из них уже окончательно определились с маршрутами возможного бегства.