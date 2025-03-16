Ракета хуситов упала в египетском Шарм аш-Шейхе

В ночь на 16 марта ракета, выпущенная из Йемена, упала в районе египетского курорта Шарм аш-Шейх. Не исключено, что хуситы пытались запустить ракету по израильской территории в то время, когда их атаковала американская авиация.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

ЦАХАЛ пока не дает однозначных комментариев по этому поводу. Власти Египта проводят расследование.