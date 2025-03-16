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Ближний Восток

Ракета хуситов упала в египетском Шарм аш-Шейхе

Египет
Йемен
Хуситы
время публикации: 16 марта 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 12:50
Ракета хуситов упала в египетском Шарм аш-Шейхе
AP Photo/Thomas Hartwell

В ночь на 16 марта ракета, выпущенная из Йемена, упала в районе египетского курорта Шарм аш-Шейх. Не исключено, что хуситы пытались запустить ракету по израильской территории в то время, когда их атаковала американская авиация.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

ЦАХАЛ пока не дает однозначных комментариев по этому поводу. Власти Египта проводят расследование.

Ближний Восток
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