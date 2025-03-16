В результате взрыва и обрушения дома в сирийской Латакии погибли не менее 16 человек
время публикации: 16 марта 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 11:49
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что в Латакии (на западе Сирии), в районе Рамал, взорвалась ракета, которая находилась внутри здания (в помещении магазина строительных материалов на первом этаже), что привело к его обрушению.
По предварительным данным, погибли 16 человек, еще 18 получили ранения и травмы.
Среди погибших не менее пяти женщин и пяти детей.
Информация о жертвах уточняется.
Речь не идет об атаке ЦАХАЛа или иных вооруженных сил.