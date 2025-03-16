x
16 марта 2025
|
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 марта 2025
|
16 марта 2025
|
последняя новость: 11:45
16 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В результате взрыва и обрушения дома в сирийской Латакии погибли не менее 16 человек

Сирия
Погибшие
время публикации: 16 марта 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 11:49
В результате взрыва и обрушения дома в сирийской Латакии погибли не менее 16 человек
SANA via AP

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что в Латакии (на западе Сирии), в районе Рамал, взорвалась ракета, которая находилась внутри здания (в помещении магазина строительных материалов на первом этаже), что привело к его обрушению.

По предварительным данным, погибли 16 человек, еще 18 получили ранения и травмы.

Среди погибших не менее пяти женщин и пяти детей.

Информация о жертвах уточняется.

Речь не идет об атаке ЦАХАЛа или иных вооруженных сил.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2025

ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по штаб-квартире "Исламского джихада" в Дамаске
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 марта 2025

Нанесены авиаудары по штабу "Исламского джихада" в Дамаске