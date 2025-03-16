Ливанские источники: ЦАХАЛ нанес авиаудар по еще одному автомобилю на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что утром 16 марта ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в районе населенного пункта Мис аль-Джабаль, на юге Ливана, в непосредственной близости от израильской границы.

Сообщается об одном убитом.

Ранее ливанские источники сообщали, что в ночь на 16 марта был нанесен авиаудар по автомобилю в районе деревни Ятер, на юге Ливана, примерно в 5 км от границы с Израилем. Объявлено об одном убитом и одном раненом. По неофициальным данным: двое убитых – активисты "Хизбаллы" Мухаммад Имад Саррур и Мухаммад ибн Али Абд аль-Хасан Саррур (они были родственниками, видимо кузенами).

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.