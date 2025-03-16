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Ближний Восток

В Турцию прибыли 15 террористов-убийц, освобожденных из израильских тюрем

Террористы
Турция
время публикации: 16 марта 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 15:32
В Турцию прибыли 15 террористов-убийц, освобожденных из израильских тюрем
AP Photo/Khalil Hamra

В воскресенье, 16 марта, в Турцию прибыли 15 террористов-убийц, освобожденных из израильских тюрем в рамках сделки по "обмену пленными" и высланных в Египет, сообщает катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид".

Это вторая партия высланных террористов, прибывшая в рамках этой сделки в Турции. В первой – было 16 террористов.

В Египет были высланы 175 вышедших на свободу террористов-убийц (четырьмя партиями). Помимо Турции о принципиальной готовности принять их на своей территории заявили власти Малайзии и Индонезии.

Отметим, что в рамках "сделки Шалита" в октябре 2011 года Турция также принимала высланных террористов-убийц, некоторые из которых потом на территории этой страны организовали "филиал ХАМАСа" и планировали новые теракты на территории Израиля и за рубежом.

Ближний Восток
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