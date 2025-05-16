"Аль-Хадат": по объектам хуситов в морских портах Йемена нанесено не менее 10 ударов

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил со ссылкой на собственные источники, что по объектам хуситов в морских портах Ходейда и Ас-Салиф в Йемене нанесено не менее 10 ударов.

Sky News на арабском языке со ссылкой на израильский источник сообщил, что "Израиль пытается уничтожить морские порты, находящиеся под контролем хуситов".