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Ближний Восток

"Аль-Хадат": по объектам хуситов в морских портах Йемена нанесено не менее 10 ударов

Йемен
Хуситы
время публикации: 16 мая 2025 г., 18:12 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 18:12
"Аль-Хадат": по объектам хуситов в морских портах Йемена нанесено не менее 10 ударов
Moshe Shai/FLASH90

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил со ссылкой на собственные источники, что по объектам хуситов в морских портах Ходейда и Ас-Салиф в Йемене нанесено не менее 10 ударов.

Sky News на арабском языке со ссылкой на израильский источник сообщил, что "Израиль пытается уничтожить морские порты, находящиеся под контролем хуситов".

Ближний Восток
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