СМИ: ЦАХАЛ нанес удары по хуситским объектам на западе Йемена

В пятницу, 16 мая, поступили сообщения об ударах, нанесенных ВВС ЦАХАЛа по хуситским объектам в порту Ходейда, на западе Йемена.

Последний ракетный обстрел израильской территории из Йемена был осуществлен 15 мая.

Тревога была слышна от Иерусалима до Тель-Авива, от Бейт-Шемеша до Герцлии, в десятках городов и поселков, а также в аэропорту "Бен-Гурион".

ЦАХАЛ объявил о перехвате одной ракеты. На короткое время была приостановлена работа аэропорта "Бен-Гурион".

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

6 мая 2025-го, после того, как 4 мая ракета хуситов упала на территории аэропорта "Бен-Гурион", ВВС Израиля атаковали цели в Йемене. 7 мая президент США Дональд Трамп объявил о прекращении американской военной операции против хуситов. После чего хуситы продолжили обстреливать Израиль.