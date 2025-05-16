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Ближний Восток

ВВС Иордании нанесли удар по складу наркотиков на юге Сирии

Сирия
Иордания
Наркотики
Контрабанда
время публикации: 16 мая 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 10:39
ВВС Иордании нанесли удар по складу наркотиков на юге Сирии
AP Photo/Nasser Nasser

Иорданские военные самолеты нанесли авиаудар по строящемуся дому, вероятно, складу наркотиков, в деревне Аш-Шааб в восточной части провинции Эс-Суэйда, передает SOHR.

В результате авиаудара дом был разрушен, но никто не пострадал.

Это вторая подобная атака иорданских ВВС в 2025 году, после смены власти в Сирии.

По данным источников SOHR, дом принадлежит Мухаммаду Айду ар-Рамтану, члену местного клана, который промышляет контрабандой наркотиков. Ранее этот клан действовал на юге Сирии при поддержке Ирана и в координации с "Хизбаллой".

Один из членов этого клана Мараи ар-Рамтан в результате предыдущей атаки иорданских ВВС был ликвидирован.

Ближний Восток
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