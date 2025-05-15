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Ближний Восток

Трамп заявил, что США близки к соглашению с Ираном: "Ядерной пыли не будет"

США
Иран
Дональд Трамп
Ядерное оружие
время публикации: 15 мая 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 10:58
Трамп заявил, что США близки к соглашению с Ираном: "Ядерной пыли не будет"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп, который находится в Катаре с государственным визитом, заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения о иранской ядерной программе. "В Иране не будет никакой ядерной пыли. Мы близки к тому, чтобы заключить соглашение без этого", – заявил американский лидер.

Напомним: на днях США и Иран провели четвертый раунд переговоров по ядерной программе режима аятолл. Стороны оценили переговоры как продуктивные, несмотря на то, что Иран продолжает настаивать на своем праве обогащать уран.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что 16 мая в Стамбуле состоятся переговоры по ядерной тематике с участием Ирана и "европейской тройки": Германии, Франции и Великобритании.

По словам министра иностранных дел Аббаса Арагчи, переговоры пройдут на уровне заместителей министра. Германия, Франция и Великобритания подписали в 2015 году венский договор об иранской ядерной программе.

Согласно сообщениям СМИ, разногласия в иранском вопросе стали одной из причин кризиса в отношениях Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Израильский лидер подталкивал администрацию США к военному решению проблемы, в то время как Трамп считал, что дипломатические возможности не исчерпаны.

Ближний Восток
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